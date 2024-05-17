Российское правительство может запретить ароматизированные жидкости для вейпов

В России планируют запретить продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и пищевыми добавками. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Текст подготовленного Минздравом распоряжения оказался в распоряжении «Коммерсанта». Как утверждает издание, в случае принятия документа в легальной продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, дистиллированный глицерин (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

В пояснительной записке к документу говорится, что цель запрета — «сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения, особенно среди молодежи». Авторы проекта утверждают со ссылкой на международные исследования, что вкус «электронок» больше всего влияет на выбор подростков при покупке вейпов.

Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян отмечает: «Сейчас люди думают: “Что может быть плохого в этом сладком паре? Ведь все едят сладкую вату, шоколад и фрукты”. Да, эти продукты могут содержать похожие ароматизаторы. Но когда человек их глотает, то они просто перевариваются в желудке. А вот вдыхать эти ароматизаторы гораздо опаснее для здоровья».

Как утверждает «Комерсантъ», ароматизаторы и вкусовые добавки создают иллюзию безопасности вейпов, в то время как их использование «связано с воздействием высоких уровней ультрадисперсных частиц и других токсинов», которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.

В то же время президент Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев отмечает, что запрет ароматических и вкусовых добавок может привести к росту нелегального рынка по продаже вейпов с этими добавками.

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