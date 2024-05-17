Избившему свою девушку военному дали шесть месяцев колонии

Абаканский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Сергея Ворошилова к шести месяцам лишения свободы по делу об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК). На дело обратил внимание «Сибирский экспресс».

В пресс-службе суда сообщили, что в середине августа 2023 года Ворошилов выпивал со своей бывшей сожительницей. На почве ревности он несколько раз ударил ее, душил и угрожал убить.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что мужчине назначили наказание «по совокупности приговоров» — это значит, что Ворошилов ранее привлекался к уголовной ответственности, отмечает «Медиазона». Помимо шести месяцев колонии общего режима, ему также запретили управлять транспортными средствами в течение почти пяти месяцев.

Ранее в Екатеринбурге участника войны в Украине Александра Наумова обвинили в истязаниях шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, а его супругу Веронику — в убийстве мальчика.

Наумова в июне прошлого года сообщила о пропаже приемного сына, заявив, что у мальчика было подозрение на шизофрению и он якобы сбежал. Через несколько дней труп ребенка нашли недалеко от дома супругов. Следствие предполагает, что смерть наступила в декабре 2022 года. Тогда Наумов говорил, что после суда планирует вернуться на фронт.

В октябре 2022 года Курский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Сергея Коршунова по делу об умышленном убийстве. По версии следствия, он выпивал дома вместе с сослуживцем и зарезал его за то, что тот назвал свою супругу именем жены Коршунова. Суд учел, что он был «участником специальной военной операции».

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