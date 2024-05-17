Петербургскую певицу до смерти избил ее парень

Вокалистка петербургской группы UNA Анастасия Котова погибла 15 мая после того, как ее избил парень. Сообщение о гибели Котовой появилось на странице группы во «Вконтакте».

Как утверждает телеграм-канал Shot, вечером 15 мая девушка приехала к своему партнеру Артему в Колпино. «Романтический вечер Артем сопровождал алкогольными возлияниями. Ночью возлюбленные поссорились, началась драка», — пишет Shot.

По данным телеграм-канала, во время конфликта 31-летний мужчина не рассчитал силы и нанес несколько ударов Котовой, после чего она упала и перестала двигаться. Телеграм-канал «Mash на мойке» утверждает, что мужчина самостоятельно позвонил на единый номер вызова экстренных служб. Как пишет телеграм-канал, он «плакал в трубку и не отвечал на вопросы».

«Прибывшие сотрудники застали уже бездыханное тело Анастасии в луже крови и заплаканного Артема рядом», — пишет Shot. Полицейские задержали партнера вокалистки и поместили его в изолятор временного содержания.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК). Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Shot отмечает, что ранее мужчину трижды судили за грабеж.

Как отмечает телеграм-канал SOTAvision, на следующей неделе Котова должна была отметить свое 38-летие. Группа, с которой девушка выступала с 2005 года, была знакома петербургскому музыкальному сообществу. Последний раз музыканты давали концерт в 2022 году. На странице группы во «Вконтакте» сказано, что скоро будет опубликована последняя песня вокалистки.

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