Китайские соцсети начали удалять контент с демонстрацией роскоши

Китайские социальные сети начали удалять посты, в которых пользователи демонстрируют личное богатство. Об этом сообщает The Guardian.

Китайский сервис микроблогов Weibo сообщил о проведении в этом месяце специальной работы по управлению «нежелательным контентом», в том числе публикациями, «демонстрирующими богатство и поклонение деньгам».

В заявлении компании говорится, что работа была направлена на посты и сообщения, в которых демонстрировались дорогие автомобили и недвижимость. Их удалили с сервиса.

В заявлении Weibo говорится, что такая кампания призвана создать «цивилизованную, здоровую и гармоничную социально-экологическую среду». Сервис призвал пользователей делиться «высококачественным, правдивым и позитивным ценностно-ориентированным контентом», чтобы создать «хорошую атмосферу сообщества, способствующую росту и добру».

The Guardian отмечает, что специальная версия TikTok для китайского рынка Douyin с 1 по 7 мая удалила 4701 сообщение и 11 учетных записей. Xiaohongshu, китайская версия Instagram, заявила, что за последние две недели удалила 4273 «незаконных» поста и закрыла 383 аккаунта, а Weibo утверждает, что удалила более 1100 единиц контента.

Издание уточняет, что более строгий подход к генерации контента в соцсетях является частью общенациональной кампании китайских властей по «очищению культурной среды Интернета», которая началась в 2016 году. При этом, как пишет The Guardian, несмотря на усилия правящей коммунистической партии Китая по достижению «общего процветания», разрыв между богатыми и бедными продолжает увеличиваться.

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