Каждая четвертая ЛГБТ-персона в России сталкивалась с угрозами насилия

Каждый четвертый из ЛГБТ+ людей в России сталкивался с угрозами насилия в 2023 году. К такому выводу пришли группа «Выход» и фонд «Сфера», исходя из данных проведенного им опроса. В исследовании принял участие 4701 человек в возрасте от 12 до 66 лет. По сравнению со статистикой 2022 года количество тех, кто сталкивался с угрозами, выросло на 4 процентных пункта.

Чаще всего с угрозами физического насилия сталкивались трансгендерные люди, живущие на Северном Кавказе (42%), Дальнем Востоке (31%) и юге России (29%). Всего таким угрозам подвергался каждый третий из опрошенных трансгендерных респондентов.

Непосредственно с физическим насилием на почве гомофобии или трансфобии в 2023 году столкнулся 381 человек — это 8% опрошенных. Чаще всего о случаях физического насилия сообщали жители Северного Кавказа (17%). Согласно опросу, насилию или давлению из-за ориентации и/или трансгендерности подвергалась почти половина респондентов (43,5%), а с преследованиями и травлей в интернете столкнулись 14% опрошенных. Среди трансгендерных людей этот показатель достиг 22%.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что около 8% опрошенных сталкивались с сексуализированным насилием — этот показатель не изменился с 2022 года.

Помимо этого, авторы доклада подчеркивают, что ЛГБТ-персоны стали «более закрытыми» в кругу своих близких: «Они аккуратнее выбирают тех, перед кем совершать каминг-аут, и уже гораздо меньше готовы открываться окружающим, даже тем, кого считают своими друзьями. Такая динамика свидетельствует о высокой степени недоверия и тревоги, охвативших ЛГБТ+ людей в России к концу 2023 года на фоне изменений в законодательстве».

С момента признания в России «международного движения ЛГБТ» экстремистским представители сообщества подвергаются давлению и преследованиям. В марте 2024 года арт-директора и администратора клуба Pose в Оренбурге арестовали за создание экстремистского сообщества и «пропаганду ЛГБТ». А, например, на двух девушек в Воронеже составили административные протоколы о «пропаганде ЛГБТ» за поцелуй в баре.

Согласно опросу, проведенному Агентством Европейского союза по основным правам (FRA), ЛГБТ-персоны стали чаще сталкиваться с физическим или сексуализированным насилием и в странах Евросоюза. Если в 2019 году об этом заявляли 11% респондентов, то в 2023 году таких было уже 14%.

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