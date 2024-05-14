ЛГБТ-персоны в ЕС стали чаще сталкиваться с насилием 

Представители ЛГБТК+ в Евросоюзе меньше сталкиваются с дискриминацией, однако все чаще подвергаются физическому или сексуализированному насилию, пишет Reuters со ссылкой на данные опроса, проведенного Агентством Европейского союза по основным правам (FRA).

«Быть открытым представителем ЛГБТК+ в Европе не должно быть проблемой. Несмотря на то, что мы видим прогресс в этом направлении, издевательства, преследование и насилие остаются постоянными угрозами. Мы должны развивать достигнутый прогресс, чтобы ко всем в ЕС относились одинаково», — отмечает глава FRA Сирпа Раутио в пресс-релизе к докладу.

Согласно докладу, в онлайн-опросе приняли участие более ста тысяч человек, идентифицирующие себя как ЛГБТ-персоны. Его результаты показали, что доля респондентов, которые подвергались физическому или сексуализированному насилию, с 2019 по 2023 год увеличилась на 3% — c 11% до 14% соответственно.

При этом каждая третья жертва нападения, совершенного на почве ненависти, заявила, что пережила как минимум три подобных инцидента. В 2019 году о многочисленных актах насилия заявлял каждый четвертый. В докладе отмечается, что более половины опрошенных (54%) рассказали, что подвергались преследованию — на улице, на работе или в общественном транспорте, однако только около 8% из них обращались в полицию.

Хуже всего ситуация с проявлением дискриминации из-за ориентации или гендера наблюдается в Болгарии и на Кипре (50%), а также в Албании (51%), Литве (47%), Словакии (46%) и Греции (45%). Наиболее редко случаи дискриминации можно встретить в Швеции — количество таких инцидентов на территории этого государства составляет 21%.

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