ФСБ предложила продавать сим-карты по биометрии

«Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к операторам связи, сообщил, что ФСБ и Минцифры обсуждают ужесточение правил покупки сим-карт в России.

Ведомства обсуждают три сценария: возможность купить сим-карту только по биометрическим данным, покупку с помощью цифровой подписи из приложения «Госключ» или ограничение точек продаж. В последнем случае сим-карты будет возможно купить только в официальных салонах связи операторов, МФЦ и отделениях «Почты России».

Неназванные источники в МТС сообщили «Коммерсанту», что компания не считает «оптимальным механизмом» использование исключительно биометрии. По мнению МТС, клиентам должны быть доступны разные способы для подтверждения личности.

Редактор телеграм-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин в разговоре с «Коммерсантом» заявил, что введение обязательной биометрии приведет к дополнительным расходам операторов связи в размере «пары миллиардов рублей на каждого игрока».

Анонимный источник издания также отмечает, что количество новых абонентов может снизиться. По словам другого источника «Коммерсанта», близкого к сотовым операторам, дополнительные проверки при покупке сим-карт приведут к уменьшению числа дилеров, на которых, как пишет издание, приходится от 40 до 70 процентов продажи сим-карт.

Как отмечает «Агентство», возможное введение обязательного подтверждения личности с помощью биометрии при покупке сим-карты станет первой услугой, не связанной с получением документов, для которой будут требовать такую проверку. Издание подчеркивает, что сейчас биометрию используют только банки, и то по желанию клиента.

Как ранее писал Forbes, проверка биометрических данных при покупке сим-карты действует только в Пакистане, Таиланде и Саудовской Аравии. В этих странах используются отпечатки пальцев или сканирование лица.

В апреле этого года Минцифры предложил ввести обязательную сдачу биометрии при покупке сим-карт для иностранных граждан. Авторы законопроекта объяснили эту меру борьбой с «осуществлением противоправных действий с использованием сетей связи».

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