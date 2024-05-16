Муж зарезал жену во время развода

В городе Саянск мужчина несколько раз ударил ножом свою жену в ЗАГСе во время подачи заявления на развод. Об этом сообщил телеграм-канал следственного управления Следственного комитета (СУ СК) по Иркутской области.

В сообщении следственного управления сказано: «Предварительно установлено, что сегодня в утреннее время молодая пара пришла в отделение ЗАГСа для подачи заявления о расторжении брака. В какой-то момент молодой человек достал нож и нанес множество ударов своей 21-летней супруге».

По данным следствия, девушка скончалась от полученных травм до приезда бригады скорой помощи. Мужчину схватили сотрудники частного охранного предприятия и затем передали полиции. Зиминский межрайонный следственный отдел СУ СК возбудил в уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). Мужчине грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Заседание по избрании меры пресечения еще не состоялось.

Позже следственное управление опубликовало видео, на котором показаны следственные действия в отношении мужчины. На запись попал кабинет ЗАГСа, в котором было совершено убийство. На видео мужчина говорит, что признает вину и раскаивается в убийстве, после этого его задерживает человек в гражданской одежде.

Как пишет телеграм-канал Shot, супругов зовут Дмитрий и Дарья, мужчине 25 лет. По данным телеграм-канала, они прожили в браке всего месяц, у девушки осталась 11-месячная дочь. Телеграм канал Baza утверждает, что во время подачи заявления на развод дочь была с родителями. В момент убийства она не пострадала.

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