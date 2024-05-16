Два брата из США украли десятки миллионов долларов за несколько секунд

Двух братьев обвинили в США в краже криптовалюты Ethereum на сумму 25 миллионов долларов за 12 секунд. Об этом сообщается в пресс-релизе американского Министерства юстиций.

По данным ведомства, 24-летний Антон Пэр-Буэно из Бостона и 28-летний Джеймс Пэр-Буэно из Нью-Йорка изучали информатику и математику в Массачусетском технологическом институте (MIT). Следствие обвинило братьев в сговоре с целью совершения электронного мошенничества и отмывания денег.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако заявила: «Как утверждается в обвинительном заключении, братья Перайр-Буэно украли 25 миллионов долларов в криптовалюте Ethereum с помощью технологически сложной и передовой схемы, которую они разрабатывали месяцами и реализовали за считанные секунды».

Прокуратура утверждает, что это первая в своем роде схема, в которой американцы мошенническим путем получали доступ к ожидающим подтверждения транзакциям, а затем изменяли процесс движения электронной валюты. Чтобы провести операции анонимно, братья создали несколько подставных компаний и использовали частные криптовалютные адреса и зарубежные биржи.

Прокурор США по Южному округу Нью-Йорка Дэмиан Уильямс отметил, что способ кражи ставит под вопрос безопасность криптопереводов: «Как мы предполагаем, схема ответчиков ставит под сомнение саму целостность блокчейна. Братья… предположительно использовали свои специальные навыки и образование, чтобы вмешиваться и манипулировать протоколами, на которые полагаются миллионы пользователей Ethereum по всему миру».

В случае признания виновными братьям грозит более 20 лет тюрьмы. Как заявили представители Ethereum, обвиняемые отказались возвращать украденную сумму.

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