Власти Турции заявили о готовящемся госперевороте

Лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели предупредили о возможной попытке госпереворота в Турции. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь на 15 мая провел экстренное совещание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном.

Бахчели заявил о вероятном путче на фоне начала расследования прокуратурой Анкары в отношении трех полицейских. По версии следствия, они связаны с организацией «Айхан Бора Каплан», признанной в Турции преступной. Полицейских отстранили от службы, в их домах прошли обыски, в ходе которых силовики изъяли электронные носители.

Глава МВД Турции Али Ерликая заявил, что ведомство найдет всех возможных заговорщиков: «Предпринимаются попытки подставить наше правительство, мы выявим организацию, (действия которой — Прим. «Холода») направлены против нашего президента. Так же, как мы проникли в логово предателей в борьбе с террористической Рабочей партией Курдистана (РПК) и организацией ФЕТО, мы найдем этих преступников, где бы они ни прятались».

Ерликая добавил, что отчет о расследовании дела в отношении полицейских будет опубликован в ближайшее время. «Мы представим этот отчет общественности до мельчайших подробностей», — заявил министр.

По данным Бахчели, возможный заговор может готовиться в Управлении безопасности Анкары и органах правосудия с участием организации ФЕТО. Власти Турции обвиняют ее в причастности к попытке военного переворота в ночь на 16 июля 2016 года.

Тогда путч был подавлен за несколько часов. В результате столкновений погибли 241 человек, еще более двух тысяч получили ранения. Власти Турции ввели в стране режим чрезвычайного положения на несколько месяцев. По подозрению в организации переворота арестовали более 40 тысяч человек.

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