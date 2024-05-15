Россия использовала антивоенные протесты в Германии

Российская военная разведка использовала мирные антивоенные демонстрации в Германии, чтобы повлиять на общественное мнение в стране и подорвать поддержку Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимных европейских чиновников.

По словам чиновников, одной из организаций, на которую направлена деятельность российской разведки, стало «Альтернативное будущее для детей» (AKiZ) и его фотопроект «Дети войны». При этом официального подтверждения, что AKiZ связана с российской разведкой, пока не было.

Выставка прошла в Кельне в июне 2022 года. На сайте проекта говорилось, что его цель — «привлечь внимание к страданиям детей в зонах военных действий». Организаторы выставки утверждали, что ее провели также в других городах Германии, Италии, Франции и Бельгии.

Европейские чиновники утверждают, что AKiZ использует эту «трибуну» для проведения кампаний против ООН и призывов прекратить поставки оружия в Украину. AKiZ, как пишет Bloomberg, организовывала или участвовала в акциях протеста в нескольких немецких городах, в том числе в Берлине и Рамштайне, где находится штаб-квартира воздушного командования НАТО.

Bloomberg также отмечает, что помимо публикаций о протестах и ​​войне, AKiZ использует свой сайт и канал в TikTok для размещения материалов о вакцинах от Covid-19 и уроках русского языка для детей. Кроме того, на сайте организации рекламируются короткометражные фильмы, «посвященные памяти детей-жертв», которые были убиты в результате якобы украинских операций в Донбассе.

Несмотря на то, что большинство акций AKiZ в защиту мира не были широко освещены в немецкой прессе, о них рассказывали несколько российских пропагандистских изданий, в том числе ANNA News — агентство, которое, как утверждают европейские чиновники, связано с российской военной разведкой.

Bloomberg утверждает, что часть сотрудников ANNA News также работали в издании NewsFront, которое находится под санкциями США.

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