Ученые обнаружили похожую на сахарную вату планету

Астрономы идентифицировали новую планету. Это газовый гигант, который больше Юпитера, но в то же время легкий и пушистый, как сахарная вата, сообщает APNews. Это вторая самая легкая экзопланета из известных, говорится в их исследовании.

Экзопланету WASP-193b, которую впервые обнаружили в прошлом году, удалось идентифицировать. Ученые определили ее в ряд газовых гигантов — то есть по своему составу она похожа на Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

WASP-193b больше, чем Юпитер, самая большая планета нашей солнечной системы. При этом масса этой планеты очень небольшая — около 0,139 от массы Юпитера. Такое соотношение размера и массы говорит о том, что у планеты очень низкая плотность.

«Планета, по сути, очень пушистая», — заявил один из ученых, ведущий исследование астроном Массачусетского института технологий Халид Баркауи. Он также добавил, что это связано с тем, что планета состоит преимущественно из водорода и гелия, а не твердых тел.

Ученые считают, что WASP-193b — идеальный образец для изучения того, как планеты формируются и эволюционируют. Они обнаружили ее еще в прошлом году, но им потребовалось дополнительно изучить планету при помощи наземных телескопов. Также они выяснили, что расстояние WASP-193b до Земли составляет 1181 световой год, а один оборот вокруг своей оси планета совершает за 6,2 дня.

Месяц назад ученые также обнаружили самую большую черную дыру в Млечном пути, которая при этом находится очень близко к Земле. Она находится в двух тысячах световых годах от Земли, а ее масса в 33 раза превышает массу солнца.

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