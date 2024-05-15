США возложили на Украину ответственность за удары по России американским оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил на пресс-конференции в Киеве, на которой анонсировал новую военную помощь Украине и отметил, что Киев сам должен решить, может ли украинская армия использовать американское оружие для ударов по российской территории . Об этом сообщает The Guardian.

Блинкен заявил, что США выделит дополнительный пакет помощи Украине в размере двух миллиардов долларов. Он отметил, что эта помощь придет «в критический момент».

Также госсекретарь не стал запрещать украинской армии использовать американское оружие для нанесения ударов по территории России: «США не поддерживают Украину в нанесении ударов по целям на территории России с помощью поставляемого Америкой оружия, но считают, что это решение Киев должен принять сам».

Кроме того, Блинкен заявил, что в ближайшие недели Украина и США подпишут двустороннее соглашение о безопасности. По его словам, документ подразумевает предоставление помощи Украине со стороны США в течение следующих 10 лет.

Блинкен прибыл в Киев 14 мая. Как утверждается на сайте Госдепартамента США, он приехал, чтобы встретиться президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также чтобы «подчеркнуть неизменную поддержку Украины Соединенными Штатами».

Вечером того же дня Блинкен присоединился к выступлению украинской группы «19.99» на сцене бара Barman Diktat. Вместе они исполнили песню Нила Янга «Rockin’ In The Free World».

Перед выступлением Блинкен заявил: «Ваши солдаты, ваши граждане — особенно на Северо-Востоке, в Харькове — невероятно страдают. Но они должны знать, и вы должны знать, что Соединенные Штаты с вами, большая часть мира с вами, и они сражаются не только за свободную Украину, но и за свободный мир».

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