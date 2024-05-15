Иллюзиониста Копперфильда обвинили в сексуализированном насилии

16 женщин обвинили американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда в сексуализированном насилии и неподобающем поведении. Об этом сообщает The Guardian.

Озвученные к Копперфильду претензии касаются периода с конца 1980-х по 2014 год. Большинство женщин рассказали изданию, что на момент встречи с Копперфильдом они были несовершеннолетними. Некоторые заявили, что им было 15 лет, но предположили, что артист мог не знать об их возрасте. Также собеседницы поделились, что нашли в себе силы рассказать о своем опыте благодаря движению #MeToo.

По меньшей мере три женщины заявили, что Копперфильд принудил их к сексу, предварительно накачав наркотиками. Одна из них, Бритни Льюис, поделилась своей историей еще в 2018 году. По ее словам, иллюзионист изнасиловал ее в 1988 году, когда ей было 17 лет. Копперфильд эти обвинения отрицал.

Другая собеседница издания рассказала, что аналогичный опыт произошел у нее в 1993 году, когда они с подругой решили выпить с Копперфильдом после его выступления. В итоге ее и ее подругу накачали наркотиками, под действием которых девушки не могли дать согласие на секс с иллюзионистом, который тем не менее произошел, утверждает женщина.

В четырех других случаях женщины говорили, что Копперфильд трогал их за интимные места или принуждал их прикасаться к нему во время выступлений. На момент предполагаемых инцидентов три девушки были подростками. Члены семьи одной из них, которой в тот момент было 15 лет, утверждают, что видели, как Копперфильд трогал ее за грудь.

Одна женщина рассказала, что познакомилась с Копперфильдом на его концерте в 1991 году, когда ей было 15. Впоследствии он звонил ей поздно по вечерам, присылал ей подарки и билеты на свои концерты. Когда девушке исполнилось 18 лет, они с Копперфильдом занялись сексом по обоюдному согласию. По словам собеседницы The Guardian, это был ее первый раз. Артисту на тот момент было около 38 лет.

Адвокаты Копперфилда не стали отрицать тот факт отношений между иллюзионистом и этой девушкой, но заявили, что их связь была законной и продолжалась по обоюдному согласию в течение четырех лет. По словам защитников, Копперфильд «категорически отрицает любые предположения об ухаживаниях или любых других неправомерных действиях».

Адвокаты артиста в переписке с The Guardian заявили, что Копперфильд никогда не вел себя неподобающе, особенно с несовершеннолетними. Они назвали выдвинутые против него обвинения «ложными» и добавили, что Копперфильд поддерживает движение #MeToo.

Как отмечает The Guardian, иллюзионист оказался под пристальным вниманием из-за того, что он общался с американским миллионером Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуализированном насилии и торговле людьми.

«Наш клиент не знал об ужасающих преступлениях Эпштейна», — заявили его адвокаты. — Как и весь остальной мир, он узнал об этом из прессы».

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