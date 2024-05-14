Названы самые популярные взятки в России

«Коммерсантъ» рассказал, что, согласно статистике Верховного суда по делам о коррупционной направленности, в 2023 году наибольшее количество человек осудили за взятки в размере от 10 до 50 тысяч рублей.

Как отмечает издание, такая сумма фигурировала примерно в четверти всех приговоров, вынесенных по делам коррупционной направленности. «Коммерсантъ» уточняет, что на втором месте оказались взятки в виде «услуг неимущественного характера», на третьем — подкуп в размере от одной до десяти тысяч, на четвертом и пятом — взятки свыше 150 тысяч и свыше миллиона рублей.

Издание отмечает, что еще в 2022 году взятки в виде услуг занимали третье место, а на момент начала публикации статистики Верховным судом в 2012 году таких случаев было всего два.

Дмитрий Горбунов, партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», отмечает, что изменения в статистике связаны с правоприменительной практикой и толкованием закона. В качестве пример он приводит увеличения числа дел, связанных с оборотом криптовалюты, которая раньше не считалась взяткой.

В свою очередь эксперт в области борьбы с коррупцией Григорий Машанов отмечает, что статистика, публикуемая Верховным судом, не дает точного представления о реальном уровне преступности. По его словам, более показательными могли бы быть результаты социологических опросов, однако, как утверждает Машанов, они не публикуются.

Источник «Коммерсанта» в правоохранительных органах утверждает, что взятки — «пережиток прошлого». По его словам, сегодня большее внимание уделяется декларациям чиновников. Ошибки в этих документах могут привести к судебному разбирательству или конфискации имущества в пользу государства.

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