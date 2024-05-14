Из российской системы образования исчезнут бакалавры

Кандидат на должность министра образования Валерий Фальков заявил, что в российской системе образования с 2025 года исчезнет понятие «бакалавр». Об этом пишет РБК.

«В нашей системе высшего образования, которая будет с 2025 года, не будет понятия “бакалавр”. У нас будут высшее образование и специализированное высшее образование», — сказал Фальков.

Он отметил, что по ряду специальностей, в том числе для инженеров и педагогов, срок обучения составит пять или пять с половиной лет. Врачи же будут учиться столько же, сколько и сейчас.

Владимир Путин 12 мая подписал указ, согласно которому в России вместо бакалавриата и магистратуры будут «базовое высшее» и «специализированное высшее образование». Сроки получения «базового высшего» образования составят от четырех до шести лет, а «специализированного высшего» — от одного до трех. Под «специализированным высшем образованием» подразумеваются магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Пилотный проект запустят в шести вузах, он продлится до 2026 года. Среди вузов, которые будут участвовать в нем — МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Они должны утвердить новые программы до 30 июня.

Фальков сообщил о намерении России отказаться от Болонской системы, предусматривающей бакалавриат и магистратуру, в мае 2022 года. Российские власти взамен решили разработать свою систему.

После этого, в феврале 2023 года, Путин в послании Федеральному собранию заявил, что система образования в России нуждается в «синтезе того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.