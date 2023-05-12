Поддержать
Новости

Владимир Путин запустил реформу высшего образования. Бакалавриат станет «базовым высшим образованием», магистратура — «специализированным». Изменятся и сроки обучения     

15:37 • 12.05.2023

Владимир Путин подписал указ «о некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Пилотный проект будет действовать в шести вузах. 

Реформа предусматривает отказ от бакалавриата и магистратуры и введение вместо них «базового высшего» и «специализированного высшего образования». «Базовое высшее» будет длиться от четырех до шести лет, а «специализированное высшее» — от одного до трех в зависимости от специальности. В качестве «специализированного высшего образования» понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. 

Также в документе говорится, что люди, получившие образование в вузах по программам специалитета, смогут поступать в магистратуру. «Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования», — сказано в указе.  

Пилотный проект запустится в этом году и продлится два учебных года — до 2026-го. Участие в эксперименте примут МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Учебные учреждения должны до 30 июня 2023 года разработать и утвердить образовательные стандарты новых программ. 

В послании Федеральному собранию в феврале 2023-го Путин заявил, что российской системе образования «нужен синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Он отметил, что нужно вернутся к базовой подготовке в университетах сроком от четырех до шести лет. При этом, если профессия требует дополнительной подготовки, обучение можно продолжить в магистратуре или ординатуре, сказал президент. 

Источник: портал правовой информации 

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»