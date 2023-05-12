Владимир Путин запустил реформу высшего образования. Бакалавриат станет «базовым высшим образованием», магистратура — «специализированным». Изменятся и сроки обучения     

Владимир Путин подписал указ «о некоторых вопросах совершенствования системы высшего образования» в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Пилотный проект будет действовать в шести вузах.

Реформа предусматривает отказ от бакалавриата и магистратуры и введение вместо них «базового высшего» и «специализированного высшего образования». «Базовое высшее» будет длиться от четырех до шести лет, а «специализированное высшее» — от одного до трех в зависимости от специальности. В качестве «специализированного высшего образования» понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Также в документе говорится, что люди, получившие образование в вузах по программам специалитета, смогут поступать в магистратуру. «Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования», — сказано в указе.

Пилотный проект запустится в этом году и продлится два учебных года — до 2026-го. Участие в эксперименте примут МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта и Национальный исследовательский Томский государственный университет. Учебные учреждения должны до 30 июня 2023 года разработать и утвердить образовательные стандарты новых программ.

В послании Федеральному собранию в феврале 2023-го Путин заявил, что российской системе образования «нужен синтез того лучшего, что было в советской системе, и опыта последних десятилетий». Он отметил, что нужно вернутся к базовой подготовке в университетах сроком от четырех до шести лет. При этом, если профессия требует дополнительной подготовки, обучение можно продолжить в магистратуре или ординатуре, сказал президент.

Источник: портал правовой информации

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