Суд запретил публиковать вакансии «только для славян»

Солнцевский суд Москвы запретил публиковать вакансии, в которых в качестве обязательного требования указана «славянская внешность» и «принадлежность к славянской народности». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Решение вынесено на основе публикаций на платформах bkrs.info (русскоязычный сайт о Китае), «Кастинги.ру» (агрегатор кастингов в Москве), meetplanet.ru и art.one (онлайн-платформы для представителей творческих профессий).

«Суд установил, что размещенные объявления являются незаконными и противоречит основам правопорядка, нарушают интересы общества и государства, а действия лиц, разместивших данную информацию, противоправными и уголовно наказуемыми», — говорится в сообщении пресс-службы.

В январе этого года похожее решение по административным заявлениям вынес Дорогомиловский суд Москвы. Тогда представители прокуратуры Западного административного округа Москвы обратились в суд из-за трех публикаций во «Вконтакте». В объявлениях говорилось о поиске сотрудников для работы на стройке, в пекарне и магазине одежды. От кандидатов требовалось быть славянами.

«По версии административного истца, в данных объявлениях выявлена дискриминация соискателей вакансии по национальному признаку, что запрещено законом», — уточнили в пресс-службе суда. Телеграм-канал «Осторожно, новости» без указания источника утверждал, что публикации признали пропагандой экстремизма.

Кроме того, в декабре 2021 года платформа по продаже и аренде жилья ЦИАН запретила публиковать объявления, содержащие «прямую и косвенную дискриминацию, а также притеснения лица и побуждения к дискриминации», основанные «на расе или этнической принадлежности». Представители платформы тогда отметили, что не намерены публиковать объявления с пометкой «только для славян» за дополнительную плату.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.