Американского ученого задержали в Стамбуле по подозрению в контрабанде пауков и скорпионов

Куратор Американского музея естественной истории Лоренцо Прендини был задержан в аэропорте Стамбула по подозрению в контрабанде образцов пауков и скорпионов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на турецкие СМИ.

По версии полиции Стамбула, Прендини якобы пытался вывезти из страны около 1500 пауков и скорпионов, которые обитают только на территории Турции. Согласно турецкому законодательству, вывоз таких животных и растений за пределы страны запрещен.

Associated Press отмечает, что информационное агентство Demiroren опубликовало видеозапись, на которой видно, как полицейские в аэропорте обыскивают багаж Прендини и вынимают пластиковые пакеты. В них предположительно находились мертвые насекомые.

Лоренцо Прендини заявил изданию, что полиция Стамбула проигнорировала разрешения турецкого правительства на проведение исследований в сотрудничестве с турецкими учеными. «Полиция… опиралась на показания “эксперта”, у которого есть конфликт интересов с моими сотрудниками... и чьи научные исследования весьма сомнительны», — рассказал ученый. Он добавил, что полиция «полностью нарушила процессуальные нормы» и решила признать его виновным «в суде общественного мнения».

«РИА Новости» со ссылкой на телеканал CNN Türk утверждают, что образцы, которые пытался вывезти Прендини, могут представлять интерес для фармацевтических компаний. Яд и ДНК насекомых используют для производства лекарств. О каких именно препаратах идет речь, не уточняется. Издание отмечает, что стоимость одного литра такого лекарства достигает 10 миллионов долларов.

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