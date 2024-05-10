Страны Балтии усилят контроль за санкциями против России

Финляндия, Эстония, Литва, Латвия и Польша подписали совместное соглашение с целью усилить мониторинг санкций Евросоюза против России. Об этом сообщила таможня Финляндии.

Документ подписали 9 мая в Вильнюсе. Как утверждается в пресс-релизе, «внешние пограничные государства ЕС играют ключевую роль в предотвращении уклонения от санкций».

Соглашение подразумевает обмен информацией между странами, подписавшими документ, а также усиление контроля за исполнением санкций и выработку скоординированных мер в случае выявления нарушений.

Глава финской таможни Сами Ракшит заявил: «С самого начала мы тесно сотрудничали с внешними пограничными государствами ЕС и подчеркивали последовательный санкционный контроль на всем уровне ЕС <...> Подписанным сегодня соглашением мы хотим показать другим государствам и компаниям важность тесного сотрудничества для эффективного санкционного контроля, а также внести свой вклад в повышение эффективности санкций».

В апреле этого года Евросовет ввел уголовное наказание за нарушение или обход санкций ЕС в странах союза. Нарушением считается помощь в обходе запрета на поездки, торговля санкционными товарами или осуществление запрещенной финансовой деятельности. Также могут наказываться пособничество и подстрекательство к обходу санкций.

В пресс-релизе Евросовета говорится: «Государства-члены должны гарантировать в случае нарушения санкций ЕС эффективное и соразмерное уголовное наказание, которое зависит от состава преступления. Однако умышленное нарушение санкций должно влечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Лица, нарушившие ограничения ЕС, могут быть дополнительно подвергнуты штрафам».

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