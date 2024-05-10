США разработают «воздушный Пентагон»

Американская компания Sierra Nevada Corporation выкупила у южнокорейского перевозчика Korean Air пять пассажирских самолетов Boeing 747, чтобы сделать из них новое поколение «самолетов судного дня». Об этом сообщает CNN.

Sierra Nevada — подрядчик по замене нынешнего парка стратегических самолетов командования и управления ВВС США. По данным телеканала, представитель компании подтвердил покупку самолетов Korean Air, но не сообщил никаких подробностей.

В то же время, как утверждает CNN, 26 апреля ВВС США заключил с компанией контракт на сумму 13 миллионов долларов, согласно которому Sierra Nevada должна разработать и произвести новые «самолеты судного дня». CNN со ссылкой на Министерство обороны США уточняет, что самолеты должны противостоять воздействию электромагнитного импульса — выброса энергии, выделяемого ядерным взрывом. Работу над проектом планируют завершить к 2036 году.

«Самолеты судного дня» предназначены для использования в качестве центров командования и контроля вооруженных сил США в случае чрезвычайной ситуации, в том числе ядерной войны, в результате которой командные пункты на земле могут быть разрушены или выведены из строя.

Как утверждает CNN, в настоящее время как минимум один «самолет судного дня» постоянно находится в состоянии боевой готовности. По данным телеканала, южнокорейские «Боинги» должны прийти на смену устаревшим и менее вместительным самолетам нынешнего парка «судного дня», которые поступили в вооружения ВВС еще в 1980-х годах.

CNN отмечает, что новые самолеты могут стать «чем-то вроде Пентагона в небе» и взять на борт более ста человек, в том числе президента и министра обороны США, которые смогут контролировать военные силы США по всему миру из воздуха.

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