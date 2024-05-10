Израиль готов продолжать войну без помощи США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что продолжит войну в секторе Газа даже без поставок оружия США. Об этом сообщает Financial Times.

Вечером 9 мая премьер-министр опубликовал видео в соцсети X, в котором он, как отмечает Financial Times, отреагировал на предупреждения президента США Джо Байдена о прекращении поставок оружия. «Если нам придется стоять в одиночку, мы выстоим в одиночку», — заявил Нетаньяху.

«Я уже сказал, что если придется, мы будем драться всеми ногтями. Но у нас есть гораздо больше, чем ногти, и с тем же величием духа, даст Бог, вместе мы победим», — добавил Нетаньяху в видеоролике.

Financial Times отмечает, что с заявлением о продолжении войны Нетаньяху выступил после того, как президент США Джо Байден приостановил поставку боеприпасов в Израиль. По словам министра обороны США Ллойда Остина это произошло на прошлой неделе из-за запланированного Израилем масштабного наступления в Рафахе.

Остин отметил, что США готовы и дальше поставлять Израилю средства обороны: «Мы продолжим делать все необходимое для того, чтобы у Израиля гарантированно были средства для самообороны».

Как сообщает Financial Times, Биньямин Нетаньяху пообещал сделать все возможное, чтобы мирные жители покинули Рафах и не пострадали до начала операции. 6 мая израильские военные начали призывать мирных жителей Рафаха эвакуироваться в другие города. По данным Reuters это было подготовкой к наземному штурму. 10 мая издание Би-би-си сообщило о переполненных больницах в Рафахе в результате операции израильской армии.

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