СМИ: Умерла жаловавшаяся на домашнее насилие жена вернувшегося с войны единоросса

В Москве умерла жена депутата «Единой России» Анастасия Демина. Об этом сообщает Baza. Ее супруг Валерий Демин в феврале вернулся с войны в Украине. После этого она жаловалась на насилие с его стороны.

Телеграм-канал утверждает, что в начале года 42-летняя Демина сломала плечо и несколько месяцев страдала от болей. В феврале ее муж Валерий Демин вернулся с войны в Украине в отпуск. В один из дней он избил женщину, так как разозлился на то, что она мало занималась работой по дому из-за травмы плеча. После избиения ее состояние ухудшилось. Родственники рассказали Baza, что Демина принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки.

В конце февраля женщина подала на мужа заявление в полицию о побоях, но по совету коллег Демина из «Единой России» вскоре забрала его, утверждает Baza. 6 мая женщина «будто уснула», пишет телеграм-канал: дети укрыли ее и пошли гулять, а когда вернулись, обнаружили, что она мертва. О точных причинах ее смерти не сообщается.

Валерий Демин рассказал о произошедшем в своих соцсетях. «Пишу этот пост с слезами на глазах и комом в горе. 6 мая не стала моей супруги, моей Настены... Хорошего и очень неравнодушного человека, друга и помощника, матери наших потрясающих троих деток... Я правда не могу словами выразить все то, что я чувствую. Скорбь, боль, злость и ощущение пустоты», — написал он.

Baza утверждает, что последнее время Демин проводил с другой женщиной, с которой уже познакомил детей. Валерий Демин — депутат совета московского муниципального округа Бабушкинский от «Единой России».

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