Студент рассказал об избиении сотрудниками московского военкомата

В Москве сотрудники военкомата избили студента, задержанного полицейскими на улице. Об этом в своем телеграм-канале сообщило «Движение сознательных отказчиков» со ссылкой на самого пострадавшего по имени Павел.

По его словам, 6 мая около полудня на улице Арбат, куда он вышел с работы, чтобы поесть, его задержали полицейские. Поводом для задержания они назвали некую операцию «Призывник». Павел объяснил силовикам, что является студентом магистратуры, имеет отсрочку от службы в армии, а соответствующие документы находятся на его рабочем месте в нескольких минутах ходьбы.

Однако полицейские отказались пройти с Павлом до его работы и ознакомиться с документами, вместо этого доставив его сначала в отдел полиции «Арбат», а затем в военкомат Тверского района Москвы.

Там сотрудники учреждения потребовали, чтобы студент немедленно предъявил документы, подтверждающие его право на отсрочку от службы в армии. Павел снова объяснил, что это документы у него есть, но не с собой.

Он снимал происходящее на телефон, а также сообщил родным о происходящем. Его отец позвонил в военкомат, после чего сотрудники потребовали, чтобы Павел убрал телефон.

В какой-то момент, по словам Павла, один из сотрудников военкомата подошел к нему сзади, схватил за шею и начал душить. Когда студент начал терять сознание, мужчина уложил его на пол лицом вниз и заломил руки за спину. Тщательно обыскав Павла, полицейский забрал у него часы.

Затем Павлу, все еще, по его словам, находившемуся в полуобморочном состоянии, подсунули какие-то документы, которые он подписал. Из военкомата студента доставили обратно в отделение полиции, где составили на него административный протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

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