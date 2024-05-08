Из видео на сайте РПЦ вырезали слова патриарха Кирилла о конце пребывания Путина у власти

Патриарх Кирилл совершил молебен по случаю инаугурации Владимира Путина и сказал несколько слов о конце его пребывания у власти. Эти слова вырезали из видео в ютубе РПЦ и с ее сайта, обратила внимание журналистка Фарида Рустамова.

«Благословение Божие, Покров Царицы Небесной да пребывают с вами в жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. Ну, и с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. У вас есть все, для того, чтобы долго и успешно совершать это великое служение родине», — сказал патриарх Владимиру Путину во время молебна 7 мая.

Фразу про конец пребывания во власти вырезали из ролика с молебном и из его расшифровки на сайте Русской православной церкви. В то же время в полной версии инаугурации на сайте Кремля этот фрагмент остался.

Журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников, побывавший на инаугурации Путина в пятый раз, написал, что эта церемония отличалась от предыдущих тем, что мобелен в Благовещенском соборе Кремля впервые решили показать по телевизору.

«Раньше такие молебны тоже проходили после каждой инаугурации, но были закрыты для посторонних глаз», — отметил он. Рустамова добавила, что инаугурационные молебны при Путине начали служить еще в 2000 году.

Журналистка предположила, что в этом году администрация президента решила показать молебен по телевизору, так как из-за плохой погоды и по соображениям безопасности в Кремле не удалось собрать толпу людей, поздравляющих Путина, как это было в 2018.

РПЦ не первый раз пытается отредактировать в публичном поле действия и облик патриарха Кирилла. Например, в 2012 году пресс-служба закрасила роскошные часы Breguet на его руке, однако на фото осталось видным их отражение.

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