Российский хакер разработал инструмент для определения адресов пользователей Telegram

Называющий себя «белым хакером» выпускник университета Минобороны России и бывший сотрудник Следственного комитета Иван Глинкин создал программу, которая позволяет определить местоположение пользователей мессенджера Telegram. Об этом сам Глинкин написал на своей странице в соцсети X.

Он назвал свою разработку Close-Circuit Telegram Vision (CCTV). Программа использует функцию Telegram «Найти людей рядом». С помощью CCTV можно увидеть расположение пользователей мессенджера в радиусе 500 метров от любой выбранной точки на карте мира.

Как отмечает сам Глинкин, по умолчанию функция «Найти людей рядом» у пользователей Telegram отключена, однако, будучи однажды включенной, она продолжает работать в фоновом режиме. «У них есть механизм защиты, но его недостаточно, », — сказал Глинкин изданию 404 Media.

В то же время администрация Telegram не считает это уязвимостью. «"Координаты", которые отображает инструмент, не являются местоположением пользователя — данные на сервере хранятся с точностью до 800 метров и собираются только с пользователей, которые специально выбрали транслировать свое местоположение. Любое приложение телеграм может предоставить вам доступ к тем же данным», — заявили ее представители.

На личном сайте Ивана Глинкина говорится, что в 2009 году он окончил прокурорско-следственный факультет Военного университета Министерства обороны, а затем в течение четырех лет работал следователем военного следственного отдела СК России по Наро-фоминскому гарнизону. С 2013 по 2017 год Глинкин занимал должность в службе безопасности «Транснефти», а в 2016 году основал детективное агентство AGGA Empire. С 2021 года он также является сотрудником одной из крупнейших международных консалтинговых компаний Deloitte.

«Будучи активным членом сообщества кибербезопасности, я доказал свои навыки этичного взлома, выявляя и ответственно раскрывая ошибки безопасности: выявление уязвимости кода в Стэнфорде, HackTheBox, Нью-Йоркском университете и Martinos Center for Biomedical Imaging (в Массачусетской больнице общего профиля), веб-администрирование в университетах Кембриджа и MIT; обход антивируса McAfee», — написал о себе Глинкин.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.