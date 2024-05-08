МВД спрогнозировало рост особо тяжких преступлений из-за протестов жен мобилизованных и смерти Навального

Количество особо тяжких преступлений, совершенных в России, вырастет в 2024 году до рекордного уровня. Такой прогноз, как пишет издание «Верстка», сделали сотрудники Научно-исследовательского института МВД России.

По их мнению, в этом году в России может быть совершено не менее 152 тысяч особо тяжких преступлений — это рекордный показатель как минимум за последние 15 лет, отмечает издание.

Согласно прогнозу, в 2024 году количество убийств, изнасилований и случаев нанесений тяжких телесных повреждений останется примерно на уровне 2023 года. В то же время эксперты НИИ МВД ждут роста количества совершенных диверсий, террористических актов и преступлений, связанных с экстремистской деятельностью и незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, прогнозируется рост числа преступлений, совершенных организованными преступными группировками и на почве межнациональных отношений.

Среди факторов, которыми, по мнению авторов прогноза, обусловлен ожидаемый рост преступности в России аналитики МВД, наряду с межнациональными конфликтами, бедностью россиян и возвращением с войны в Украине бывших заключенных, назвали также деятельность движения жен мобилизованных «Путь домой» и смерть оппозиционного политика Алексея Навального в колонии.

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