В Москве выпал майский снег

В Москве и Подмосковье второй день подряд идет снег. 8 мая снегопад усилился, а сильный ветер в некоторый районах столицы повалил деревья, повредив как минимум один автомобиль.

В опубликованных 8 мая роликах видно, что Москва уже полностью окутана метелью. При этом температура воздуха не превышает 5 градусов. Кроме того, телеграм-канал Shot, пишет, что сильный ветер оборвал линии электропередач в Солнцево. А в Южном Тушино порывом ветра сорвало оконную раму на балконе многоэтажки.

Снегопад в Москве продолжится до утра 9 мая, а предстоящей ночью температура может опуститься до минус 6 градусов, сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

На фоне похолодания столичный мэр Сергей Собянин заявил о возобновлении подачи отопления в жилые дома и общественные объекты. «Подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон», — говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

В московском Дептрансе горожан призвали пользоваться общественным транспортом. «В некоторых районах Москвы идет сильный снег. Будьте аккуратны за рулем, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — порекомендовали в ведомстве.

Аналогичный снегопад в сочетании с ледяным дождем 4 мая накрыл Свердловскую область. Без электричества остались 74 000 человек. Мэр города Дегтярска Вадим Пильников даже отменил занятия в школах и детских садах.

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