Клиент отстоял в суде заработанные на ошибке банка 70 тысяч евро

Верховный суд России встал на сторону Ильи Филимонова, заработавшего на ошибочно установленных Тинькофф-банком курсах валют. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на решение суда.

По мнению юристов, опрошенных изданием, решение ВС — это прецедент, который окажет «колоссальное влияние» на российскую судебную практику.

Длительная судебная тяжба Филимонова с банком началась после того, как кредитная организация списала с его счета деньги, полученные в результате многократной конвертации средств из одной валюты в другую.

В марте 2022 года Филимонов воспользовался ошибкой банка, который установил курсы валют таким образом, что, последовательно конвертируя рубли в иностранную валюту, а затем обратно в рубли, можно было заработать. Филимонов совершил такие операции 96 раз и в результате стал богаче почти на 70 тысяч евро.

Однако банк забрал эти деньги обратно, заявив, что они были получены клиентом неправомерно в результате «технического сбоя».

Филимонов обратился в суд, но проиграл — первая, апелляционная и кассационная инстанции встали на сторону банка, заявив, что «многократные однотипные операции» говорят о «желании воспользоваться ошибкой банка», а клиент «злоупотребил правом» с целью получить «неосновательное обогащение», поэтому банк правомерно вернул себе эти средства.

Тогда Филимонов подал жалобу в ВС, который 12 марта отменил решения нижестоящих судов и начал новое рассмотрение иска.

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В своем решении ВС отметил, что «банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента» и устанавливать другие ограничения права «распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению».

При этом суд напомнил, что банк может самостоятельно определять курсы иностранных валют, что он и сделал, разместив «в открытом доступе публичную оферту для неопределенного круга лиц на совершение сделок по купле-продаже валюты».

Как говорится в определении ВС, установленные котировки «были доступны всем клиентам банка» и в эти даты истец «не мог приобрести валюту по иному курсу». При этом, по мнению судей ВС, совершение многочисленных операций в короткий промежуток времени «само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом», а бремя доказывания обратного лежит именно на банке.

Согласно решению суда, невыгодность сделок для банка не лишала клиента права их совершать. Кроме того, суд не нашел в материалах дела доказательств технического сбоя, на который ссылался банк при списании средств клиента, «поскольку представители ответчика сами указывали на ошибки сотрудников банка при установлении курсов».

В итоге ВС не нашел законных оснований ни для списания банком средств со счета Филимонова, ни для отказа судами в запрошенной Филимоновым компенсации морального вреда. С этими замечаниями и разъяснениями дело направлено на новое рассмотрение в апелляционный суд, пишет «Коммерсантъ».

Позиция ВС в противостоянии Тинькофф-банка и Филимонова повлияет на практику разрешения подобных споров, убежден старший юрист «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко. С ним согласен советник юридической фирмы Orchards Азат Ахметов. «Очевидно, что влияние позиции ВС на аналогичные дела граждан с банками будет колоссальным», — заявил он.

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