Названо число запросивших убежище в Европе россиян

За 2023 год 18 820 россиян впервые запросили в Европе убежище. Об этом сообщает «Верстка» со ссылкой на данные «Евростата». Издание называет показатель рекордным за последние семь лет.

В 2016 году убежище у европейских властей запросили 22 930 граждан России, пишет «Верстка». Тогда много заявок поступило от беженцев из Чечни, которые покидали Россию из-за репрессий.

На протяжении следующих трех лет число просителей убежища из России находилось в диапазоне от 11,7 до 12,5 тысяч. Во время пандемии в 2020 и 2021 годах на беженство в Европе подавались меньше 5,5 тысяч россиян. В 2022 году число заявок выросло до 13,3 тысяч.

Чаще всего россияне запрашивают убежище в Германии. За прошлый год немецкие власти получили более семи тысяч заявок от россиян. На втором месте — Франция, получившая более четырех тысяч обращений. На третьем — Испания — там убежище запросили более полутора тысяч россиян.

В то же время в 2023 году резко сократилось число просителей убежища в Финляндии и Швеции, обратила внимание «Верстка». К примеру, в 2022 году убежище в Финляндии запросили 1 095 россиян, а в Швеции — 665. В прошлом году граждане РФ в Финляндии подали 345 заявок, а в Швеции — 220.

В апреле 2024 года Европейский парламент проголосовал за ужесточение миграционной политики. Если пакет документов одобрит Евросовет, то на страны ЕС усилят контроль за своими границами и будут проверять людей, пытающихся незаконно их пересечь. Также изменится регламент предоставления убежища: власти страны смогут направить просителя на обычную процедуру или на «приграничную» — в случае, если заявитель прибыл из стран с низким уровнем признания беженцев, предоставил о себе ложные сведения или представляет угрозу нацбезопасности.

Кроме того, страны могут начать перераспределять просителей убежища в зависимости от своей загрузки.

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