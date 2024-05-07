Тренер по борьбе избил ребенка ногами за поражение на турнире

В Оренбурге тренер по борьбе избил ногами своего ученика, который проиграл на соревновании. Видео произошедшего распространилось в соцсетях. Силовики отчитались о проведении доследственной проверки.

Кадры, на которых видно, как мужчина пинает, а затем бьет ногой лежащего на полу ребенка, 6 мая опубликовал телеграм-канал «ЧП Кавказ». По информации телеграм-канала, поводом для избиения стал проигрыш мальчика на турнире по борьбе. Избивший ребенка мужчина приходится ему родным дядей, говорилось в сообщении.

В тот же день на публикацию отреагировал министр спорта Дагестана Сажид Сажидов. Он сообщил, что избивший ребенка мужчина — это уроженец села Карабудахкент Алаудин Атаев.

«Назвать его тренером язык не поворачивается. К тому же выяснилось, что таковым он и не является. Он не работает в государственных спортивных учреждениях и не имеет соответствующего образования для ведения тренерской деятельности, а “прыгал” из одного спортзала в другой, где его даже выгоняли», — написал Сажидов.

Глава дагестанского Минспорта заявил, что Атаев и ранее применял насилие к детям в ходе тренировок и соревнований. По его словам, делом занялись правоохранительные органы. «Могу заверить, что этот человек больше никогда не будет работать с детьми ни в одном спортивном зале», — написал он.

На произошедшее также отреагировала уполномоченная по правам ребенка в Дагестане Марина Ежова. В разговоре с «Подъемом» она пообещала оказать юридическую и психологическую помощь родителям пострадавшего мальчика и других детей, которые столкнулись таким обращением тренера.

В прокуратуре Оренбургской области отчитались, что ход доследственной проверки по факту избиения тренером своего воспитанника находится под их контролем.

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