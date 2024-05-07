Американец убил жену из-за нехватки денег на ее лечение

75-летний Ронни Виггс из города Индепенденс в штате Миссури задушил свою жену, когда она находилась в больнице. Он объяснил это тем, что у него не было денег на ее лечение, пишет The Guardian со ссылкой на полицейский пресс-релиз.

В полиции сообщили, что у женщины было заболевание почек. На прошлой неделе ее госпитализировали, чтобы установить ей новый порт — устройство, с помощью которого она могла продолжать делать диализ. Пока она лежала в постели, Виггс закрыл ей нос и рот. После того, как женщина задохнулась, мужчина покинул клинику.

Медицинский персонал обнаружил жену Виггса мертвой и связался с ним, после чего он вернулся в учреждение. В разговоре с одним из сотрудников мужчина признался, что задушил супругу. Сотрудник больницы вызвал полицию.

Виггс рассказал силовикам, что он страдает от депрессии, и что он убил свою жену, так как больше не мог заботиться о ней и оплачивать ее медицинские счета. Также он признался, что пытался убить супругу уже дважды. В первый раз, когда она находилась в реабилитационном центре, он не смог это сделать, потому что она проснулась в неподходящее для него время. Вторая попытка убийства сорвалась в другой больнице. По словам Виггса, ему помешало то, что женщина была подключена к нескольким мониторам.

The Guardian отмечает, что женщине было 72 года. Ронни Виггсу предъявили обвинение в убийстве, ему грозит от 10 до 30 лет лишения свободы. Суд по этому делу начался в понедельник 6 мая, следующее заседание состоится в четверг. Виггса не стали помещать под стражу и отпустили под залог в 250 тысяч долларов.

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