СМИ: Российский военный расстрелял шестерых сослуживцев и скрылся

В Ростовской, Белгородской и Воронежской областях разыскивают российского военнослужащего Юрия Галушко, подозреваемого в расстреле шестерых сослуживцев в аннексированной Донецкой республике. Об этом сообщают 161.ru, телеграм-канал Baza и «Че по Ростову?».

В ориентировке, на которую ссылается 161.ru, говорится, что Галушко может быть вооружен автоматом АК-12 с глушителем. Источник издания в силовых структурах утверждает, что мужчина заключил контракт с Минобороны в феврале 2024 года, а до этого отбывал срок в колонии. Об этом также пишет телеграм-канал Baza.

По словам собеседника 161.ry, Галушко — уроженец Харьковской области, но давно жил и служил в России. У него есть российское гражданство. Ранее Галушко жил с женой и сыном в Белгородской области.

Галушко 57 лет, он был младшим сержантом. По данным телеграм-каналов «Че по Ростову?» и Baza, 4 мая он расстрелял шестерых бойцов гаубичного артиллерийского дивизиона и скрылся. 161.ru пишет, что Галушко расстрелял шестерых командиров.

«Медиазона» обратила внимание на аудиосообщение, опубликованное в провоенном телеграм-канале «Проект Барс» 4 мая. В нем говорится, что мужчина расстрелял управление артиллерийского дивизиона в районе Александровки. «Возможно, будет пытаться перейти, нахуй, на ту сторону [украинскую]», — говорилось в сообщении. Выше авторы телеграм-канала прикрепили фото Галушко в камуфляже.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Галушко напал на сослуживцев после того, как узнал, что его мать пострадала в результате российского обстрела Харькова. Телеграм-канал отмечает, что силовики уже допросили бывшую жену военнослужащего Наталью. Она описала экс-супруга как спокойного человека, который увлекался классической литературой и фэнтези. В последний раз она видела его в ноябре 2023 года. В разговоре с ней он жаловался на плохое зрение.

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