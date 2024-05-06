Суд в Индии разрешил анально и орально насиловать несовершеннолетних жен

Высокий суд индийского штата Мадхья-Прадеш отклонил иск женщины, пожаловавшейся на «неестественный секс», к которому ее принудил муж. Об этом сообщает CNN. Судья посчитал, что согласие жен старше 15 лет для анального и орального секса не требуется.

В постановлении говорится, что пара поженилась в 2019 году. Вскоре после этого муж совершил с женой акт «неестественного секса». Статья 377 индийского УК трактует этот термин как «половое противоестественное сношение с мужчиной, женщиной или животным без согласия». Как отмечает CNN, традиционно эта статья применялась в Индии для преследования однополых пар, которые занимались сексом по обоюдному согласию. Индийский Верховный суд декриминализировал гомосексуальность в 2018 году.

Женщина пожаловалась, что ей приходилось заниматься с мужем «неестественным сексом» несколько раз. Мужчина угрожал ей разводом, если она кому-то об этом расскажет. Женщина несколько лет молчала, но в 2022 году все-таки сообщила о произошедшем своей матери, которая посоветовала ей обратиться в суд.

В итоге муж оспорил жалобу жены, а его адвокат заявил, что никакой секс нельзя считать преступным, если он происходит в браке. Судья Гурпал Сингх Ахлувалия с этим согласился и постановил, что изнасилования в браке не существует. Также он пришел к выводу, что согласие жены на анальный и оральный секс, а также секс в уретру не требуется, если она старше 15 лет.

В своем постановлении судья указал 15-летний возраст, вероятно, потому, что до 2017 года в Индии женщины могли вступать в брак именно с этого возраста. Сейчас минимальный возраст для замужества составляет 18 лет.

CNN отмечает, что в Индии действует кампания, участники которой добиваются внесения изменений в закон о декриминализации насилия в браке. Однако им противостоят консерваторы, которые утверждают, что вмешательство государства в этот вопрос может разрушить традицию брака в стране.

В 2019-2021 годах индийское правительство провело «исследование здоровья семьи» и опросило более 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет. Почти 18% из них заявили, что не могут отказать мужу, если не хотят секса. 11% респонденток поделились, что за отказ заняться сексом мужья их избивали.

При этом в Индии есть статья об изнасиловании (354 УК) и судьи могут использовать ее в случаях, когда замужние женщины рассказывают об изнасилованиях в семьях. Однако это происходит очень редко, рассказала CNN местная адвокат Каруна Нанди.

Проведенное в 2022 году исследование, на которое ссылается CNN, показало, что полиция игнорирует жалобы замужних женщин об изнасиловании. Авторы исследования изучили записи из трех государственных больниц в Мумбаи с 2008 по 2017 год. Судя по документам, за это время туда поступили 1664 жертвы изнасилований, но ни одного уголовного дела возбуждено не было. По меньшей мере 18 женщин из числа пострадавших подавали в полицию заявления об изнасиловании мужьями. 10 из них жаловались на насилие со стороны бывших партнеров. Четырем женщинам силовики прямо сказали, что не могут ничего сделать, так как насилие в браке не считается преступлением.

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