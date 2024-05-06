Сотрудники московской автомойки угнали автомобиль клиентки и катались на нем всю ночь

Двое сотрудников автомойки в Москве угнали автомобиль клиентки и катались на нем всю ночь. На них завели уголовное дело о краже (пункт «б» части 4 статьи 158 УК) и заключили под стражу, сообщили в прокуратуре.

По версии следствия, поздно вечером женщина оставила свой автомобиль стоимостью полтора миллиона рублей Hyundai Elantra на автомойке в Сокольниках. Когда она ушла, двое сотрудников 28 и 33 лет взяли ключи от машины, забрали все свои вещи из помещения и уехали. На следующее утро женщина вернулась за автомобилем и не обнаружила его. В мобильном приложении, которое отслеживает движение автомобиля, она увидела, что он ездил всю ночь.

Женщина обратилась в полицию. Вскоре силовики нашли машину и спящих в ней сотрудников автомойки. Они сняли с автомобиля номера и установили на его крышу магнитный знак такси. Также на машине были механические повреждения.

Телеграм-канал Baza пишет, что фигурантов дела зовут Игорь и Эдуард, они устроились на работу в автомойке в конце апреля. Через четыря дня они помыли оставленный женщиной Hyundai, а затем включили в нем музыку и поехали за алкоголем, пишет телеграм-канал. Baza отмечает, что хозяйка автомойки в тот момент находилась в Санкт-Петербурге и не смогла приехать сразу, как обнаружилась пропажа машины. По данным телеграм-канала, сотрудников мойки нашли в украденном автомобиле пьяными.

По статье о краже в особо крупном размере мужчинам грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.

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