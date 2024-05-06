МИД России пригрозил ударами по военным объектам Великобритании

Министерство иностранных дел выразило протест британскому послу Найджелу Кейси в связи с недавним заявлением министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о праве Украины наносить удары по территории России с применением британского оружия.

«Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами», — говорится в сообщении МИДа.

Там также отмечается, что Москва рассматривает слова Дэвида Кэмерона «как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение возрастающей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева».

В прошлую пятницу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью Reuters заявил, что Киев может использовать поставленное Лондоном оружие для ударов по территории России.

«У Украины есть на это право. Поскольку Россия наносит удары по территории Украины, можно понять, почему Украина чувствует необходимость позаботиться о своей защите», — сказал Кэмерон, добавив, что украинские власти сами решают, будет ли армия использовать британское оружие для ударов по целям на российской территории или нет.

Интервью Кэмерона появилось на сайте Reuters 2 мая, но затем агентство отозвало материал «для пересмотра некоторых деталей». Новую версию опубликовали спустя шесть часов.

«На наших глазах разворачивается “чисто английское убийство”. Уверена, он (Кэмерон — прим. "Холода") это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters», — прокомментировала отзыв интервью официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

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