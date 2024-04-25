Беларусь заявила о предотвращении атаки дронов из Литвы

КГБ Беларуси утверждает, что смогло предотвратить удар беспилотников по Минску, который якобы планировала нанести Литва. Об этом заявил глава беларусского КГБ Иван Тертель. В Литве это заявление назвали провокацией.

Иван Тертель на Всебелорусском народном собрании рассказал: «Комитет государственной безопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах».

Раскрывать детали операции глава КГБ отказался. Он утверждает, что «радикалы» в Литве и Польше собирают беспилотники, чтобы атаковать ключевые объекты в Беларуси. Тертель также обвинил польские власти в пособничестве в создании «освободительной армии», которая объединила бы «все экстремистские и террористические организации, нашедшие прибежище» в Польше.

В Литве опровергли обвинения Тертеля. Руководитель литовского Национального центра управления кризисами Вильмантас Виткаускас назвал заявления главы беларусского КГБ «постоянной враждебной провокацией и информационной атакой».

Представитель Департамента стратегических коммуникаций Вооруженных сил Литвы майор Гинтаутас Чюнис прокомментировал заявление Тертеля Литовскому национальному радио и телевидению, назвав его дезинформацией. «Это бред, что Литва нанесет удар с беспилотника по Беларуси, другого слова я не могу подобрать», — добавил Чюнис.

Кроме того, заявление Беларуси опровергла представитель командующего вооруженными силами Литвы Живиле Диджгальвене: «Враждебная информационная деятельность характеризуется распространением дезинформации и ложных обвинений. Вооруженные силы Литвы не предпринимали и не предпринимают никаких враждебных действий против других стран».

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