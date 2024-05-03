Европа и США поспорили из-за передачи российских активов Украине

Страны Евросоюза, а также Индонезия и Саудовская Аравия ведут споры с США о возможности передать замороженные после начала войны в Украине российские активы украинской армии. Об этом сообщает Financial Times.

На февральской встрече «Большой двадцатки» министры Саудовской Аравии и Индонезии усомнились, что европейские страны, а также Канада, США, Япония и Великобритания учли «все последствия такого радикального шага». Как утверждает The Financial Times, эти страны выступают против передачи российских активов, поскольку опасаются за собственные резервы, хранящиеся в Европе.

Власти США считают, что передача замороженных активов, которые составляют примерно 260 миллиардов евро, «обеспечит финансовый импульс и потенциально может повернуть войну в пользу Киева». «Мы вместе обездвижили активы; мы хотели бы также вместе их активизировать», — заявил Далип Сингх, заместитель директора Национального экономического совета Белого дома.

Помимо США конфискацию и передачу российских активов поддержала Канада и некоторые члены правительства Великобритании, в том числе министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Между тем, страны Евросоюза сохраняют крайнюю осторожность, что приводит, как пишет Financial Times, к тупиковой ситуации.

Наибольший скептицизм выразили руководители центральных банков «Большой семерки» (G7). Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард предупредила, что «переход от замораживания активов к их конфискации и избавлению от них (несет в себе — Прим. «Холода») нарушения международного порядка».

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что будет «трудно и сложно» найти правовую основу для конфискации российских активов. Его французский коллега Брюно Ле Мэр и вовсе считает, что правовой основы для этого не существует.

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