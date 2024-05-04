Свердловскую область накрыл аномальный снегопад

Мощный снегопад накрыл Свердловскую область в ночь на 4 мая. Из-за этого там возникли проблемы на линиях электропередач и без электричества остались 74 тысячи человек в 24 населенных пунктах, сообщают в местной прокуратуре. Энергетики говорят, что такого не было 20 лет.

По словам читателей E1.ru, в городах сломаны деревья, нет электричества и интернета. «Мы замерзаем! Живем в частном доме, зависим от котла, который работает от сети. Света нет с часу ночи, дом остывает», — рассказала жительница Первоуральска.

Из-за снегопада многие автовладельцы застряли в многочасовых пробках на Пермском тракте. «Водители фур встали по обе полосы и не могли тронуться. Простояв в пробке час, я понял, что нужно что-то делать. Начали руководить процессом с еще несколькими автомобилистами. В итоге кое-как удалось объехать эти фуры по обочине. И вот спустя семь часов мы дома», — рассказал собеседник издания.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Другой водитель сообщил, что пробка от Нижних Серег до Ревды растянулась примерно на 40 километров. «Люди там в снежной ловушке. Звонили в 112, сказали, что у людей кончается бензин, много кто с детьми. В итоге снегоуборочную технику во встречном направлении мы увидели только после Ревды. Ситуация очень печальная», — сказал он.

Жители Дягтерска рассказали, что из-за снегопада на улицах искрились провода. «Творится ужас из-за прогнутых проводов, они взрываются и заполоняют ярким голубым светом полгорода. Провода просто взрываются на глазах, около семи раз такое происходило», — сказал собеседник издания.

Фото: E1.ru

Снегопад сопровождается ледяным дождем и порывами ветра до 21 метра в секунду. Представитель «Россетей Урал» назвал ситуацию в регионе напряженной.«Подобные серьезные последствия непогоды, которая на отдельных территориях еще не стабилизировалась, не наблюдались в сетевом комплексе Среднего Урала последние 20 лет», — сказал собеседник издания.

По его словам, специалистам уральских «Россетей» предстоит провести восстановительные работы на десятках линий электропередач и обойти более 650 километров линий для точной оценки последствий снегопада. К ним на помощь прибыли коллеги из Серовских, Нижнетагильских, Талицких и Восточных электросетей. Всего на месте работают более 170 человек и 69 единиц спецтехники.

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