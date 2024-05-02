До половины уехавших россиян вернулись в Россию и «помогли» российской пропаганде

Россияне, уехавшие за границу после начала войны в Украине и вернувшиеся обратно, стимулируют рост российского ВВП и помогают российской пропаганде продвигать тезисы о «русофобии» в других странах. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что вернувшиеся россияне помогают пережить санкции и добиться хороших экономических показателей. По оценкам Bloomberg Economics, обратная миграция, вероятно, прибавила от одной пятой до одной трети ежегодного экономического роста России в 2023 году.

Тем не менее Bloomberg Economics отмечает, что количество вернувшихся россиян составляет лишь 0,3% от общего числа занятого населения. Этого мало, чтобы решить вопрос нехватки кадров на рынке труда, но достаточно, чтобы стимулировать рост российской экономики. Экономист Алекс Исаков утверждает: «Вернувшиеся мигранты, как правило, получают более высокую заработную плату <...> Они стимулируют активность в отечественных отраслях, ориентированных на потребителя, таких как бытовые услуги, розничная торговля и недвижимость, вместо того чтобы тратить свои доходы за рубежом».

В то же время, как пишет Bloomberg, Владимир Путин назвал возвращение предпринимателей и высококвалифицированных специалистов «хорошей тенденцией». Он видит в этом поддержку российской политики со стороны населения и считает, что у россиян есть «чувство принадлежности, понимание того, что происходит».

Старший научный сотрудник Российского Евразийского центра Карнеги Татьяна Становая отмечает, что истории о возвращении россиян из-за границы активно используются в пропаганде как подтверждение «русофобии» на Западе. По ее мнению, это «подпитывает» Путина и «дает ему дополнительные доказательства того, что он был прав».

Bloomberg отмечает, что многие вернувшиеся россияне преодолевают свое неприятие войны в Украине. Агентство ссылается на IT-специалиста Александра, который вернулся в Россию из азербайджана и устроился на работу в банк, где, по его словам, большинство поддерживает Путина. «Убеждать коллег небезопасно. Я жду, когда этот кошмар закончится», — рассказал мужчина агентству.

По данным главы московской компании по переезду Finion Вячеслава Картамышева, примерно 40-45% тех, кто уехал в 2022 году, вернулись в Россию. По его словам, россияне столкнулись с трудностями или отказом при попытке получить или продлить ВНЖ как в «наиболее дружественных странах», так и в Европе.

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