Украинским спортсменам порекомендовали не взаимодействовать с россиянами и беларусами на Олимпийских играх

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) разработал рекомендации для спортсменов на время их участия в Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Документ опубликован на сайте ведомства.

Рекомендации разработаны «с целью уберечь украинских атлетов от провокационных ситуаций и содействовать безопасности представителей официальной делегации национальной сборной команды Украины».

НОК рекомендует украинским спортсменам воздержаться от прямых контактов с представителями стран-агрессоров, информировать должностные лица и руководство официальной делегации о любых провокационных действиях или нарушениях нейтрального статуса российских и беларусских спортсменов.

Также украинским спортсменам посоветовали избегать любого общения, в том числе в соцсетях, не публиковать совместные фотографии и не участвовать в совместных интервью с участниками Олимпийских игр из России и Беларуси.

Кроме того, во время церемоний награждения и других официальных мероприятий украинские спортсмены должны держаться на расстоянии от россиян и беларусов.

Авторы документа ссылаются на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске к участию в соревнованиях индивидуальных российских и беларусских спортсменов под нейтральным флагом. НОК и Министерство молодежи и спорта Украины выразили несогласие с этим решением.

Предусмотрены ли какие-либо санкции за несоблюдение рекомендаций, в документе не уточняется. В рекомендациях отмечается, что правила касаются представителей не только России и Беларуси, но и других стран, поддержавших войну в Украине. О том, что НОК готовит специальные рекомендации для спортсменов, стало известно в апреле этого года.

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