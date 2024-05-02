Во Франции создадут комиссию по расследованию сексуального насилия в кино

Нижняя палата парламента Франции (Национальная ассамблея) единогласно поддержала создание комиссии по расследованию сексуального и гендерного насилия в киноиндустрии и других сферах искусства. Об этом сообщает France 24 со ссылкой на AFP.

На заседании присутствовали 52 депутата, все они проголосовали «за». «Пришло время перестать расстилать красную дорожку для злоумышленников», — прокомментировала решение парламента депутат Франческа Пасквини.

Комиссия должна будет изучить положение как несовершеннолетних, так и взрослых, работающих в различных секторах кино, телевидения, театра, моды и рекламы. Цель создания комиссии — «определить механизмы и недостатки, которые допускают потенциальные злоупотребления и насилие» и «установить ответственность».

Инициатором создания комиссии стала 52-летняя актриса, режиссер и сценарист Жюдит Годреш. Она потребовала создания комиссии во время своего выступления в верхней палате парламента (Сенате) в феврале этого года.

Актриса стала ключевой фигурой движения MeToo во Франции после того, как обвинила режиссеров Бенуа Жако и Жака Дуайона в сексуализированном насилии над ней. Годреш подала иск о предполагаемом насилии против Жако и утверждала, что на тот момент ей было 14 лет.

Как отмечает France 24, голосование за создание комиссии прошло во французском парламенте на следующий день после публикации автобиографии актрисы Изильд Ле Беско, в которой она утверждала, что Жако также совершил по отношению к ней акт насилия, когда ей было 16 лет. Актриса отметила, что не была готова выдвинуть официальные обвинения в адрес режиссера.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.