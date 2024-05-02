В Кыргызстане фургон с мороженым сбил десятки детей

В селе Жерге-Тал Сузакского района Кыргызстана грузовик Hyundai Porter въехал в толпу детей во время мероприятия под открытым небом. Об этом сообщила кыргызская редакция «Радио Азаттык».

Издание, ссылаясь на правоохранительные органы Кыргызстана, утверждает, что в момент аварии водителя грузовика в машине не было. Милиция Кыргызстана сообщила изданию «24.kg»: «Porter должен был с борта раздавать мороженое присутствующим. По словам водителя, он припарковал авто выше того места, где проводили мероприятие. По какой причине машина покатилась вниз и протаранила детей, пока неизвестно».

В управлении обеспечения безопасности дорожного движения Джалал-Абадской области уточнили, что ведомство расценивает инцидент как непредумышленный. Его представители отметили, что в данный момент идет разбирательство.

По данным «Радио Азаттык», в результате аварии пострадали 30 человек в возрасте от 9 до 16 лет Другие СМИ сообщили, что пострадали 29 детей. По данным Минздрава Кыргызстана, семь школьников поместили в реанимацию, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Всего в больницу доставили 18 человек. 11 детей отпустили на амбулаторное лечение после медосмотра. Глава Миздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что возьмет лечение пострадавших и обеспечение их медикаментами под личный контроль.

Как пишет Издание Kabar, школьники принимали участие в региональном конкурсе и должны были исполнить «Манас» — кыргызский героический эпос о подвигах богатыря Манаса. Книга Рекордов Гиннесса признала его самым длинным эпическим произведением — оно состоит из 500 тысяч строк.

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