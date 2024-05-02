Российский блогер заплатит за плагиат рилса

Суд в России обязал инстаграм-блогера выплатить компенсацию в размере 300 тысяч рублей за полный плагиат видео другого блогера. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юриста Дарину Лисецкую.

Издание отмечает, что такое решение вынесено впервые. По данным телеграм канала Mash, речь идет о двух экспертах в области недвижимости Юлии Ю. и Сергее Б. У обоих есть блоги в инстаграме: на странице Юлии 100 тысяч подписчиков, у Сергея — 70 тысяч. Mash утверждает, что Юлия набрала 11 миллионов просмотров, выложив ролик на тему о том, что делать после погашения кратковременной ипотеки.

После публикации рилс, как утверждает Лисецкая, Юлия «узнала, что появился другой риелтор, который просто слово в слово скопировал ее рилс. Это даже не просто идея — это было от и до ее произведение, человек даже раскадровку примерную сделал, даже жестикуляцию такую же».

Сергей, как пишет Mash, выложил свой ролик, «обхитрил алгоритмы и собрал просмотров». Информацию о плагиате, по словам Лисецкой, Юлии прислали ее подписчики. Юрист отметила, что такие случаи обычно обнаруживаются при поиске контента по хештегам.

Юлия обратилась в суд и потребовала компенсации. Во время заседания ее защита представила таблицу, в которой сравнивались два ролика и было зафиксировано, в каких именно местах произошел плагиат. Суд встал на сторону Юлии и постановил, что Сергей должен выплатить ей 300 тысяч рублей.

Дарина Лисецкая уточнила: «У нас не было обвинения, у нас было гражданское дело, соответственно, он (Сергей — Прим. «Холода») просто ответчик. Мы требовали прекратить размещение и, соответственно, выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей. Он сразу прекратил нарушение, удалил этот ролик. И по факту удаление тоже является косвенным признанием вины».

Юрист назвала дело прецедентным и оценила решение суда как «очень положительное». В то же время Лисецкая заявила, что не стоит «бежать в суд, если просто вашу идею использовали и адаптировали под себя».

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