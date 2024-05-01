Вагнеровец убил муэдзина и попытался снова уйти на войну

Раиль Хайров, участвовавший в войне в Украине в составе ЧВК «Вагнер», убил под Саратовом служителя мечети Ибрахима Исяняева. После этого он отправился в Донецк и попытался записаться на фронт добровольцем. Об этом сообщает региональное издание «Вольск.ру».

По данным издания «161.RU», Хайров был осужден в 2018 году за убийство и поджог. В колонии он записался в ЧВК «Вагнер» и отправился на войну. По возвращении с фронта Хайров был помилован и проживал в селе Муратовка в Ульяновской области. 15 апреля он, представившись другим именем, связался с Исяняевым, который скупал по окрестным селам мясо и скот, и предложил ему купить несколько быков.

Хайров и Исяняев ехали в машине муэдзина. По дороге он успел сфотографировать вагнеровца и отправить фотографию близким. После этого муэдзин больше не выходил на связь. В машине Хайров потребовал отдать деньги, но мужчина не согласился. Издание «Вольск.ру» со ссылкой на анонимный источник рассказало о мотивах вагнеровца: «У Хайрова были долги, он придумал план, что ограбит муэдзина и рассчитается с кредиторами. Исяняев не отдал деньги. Из-за этого Хайров зарезал муэдзина припасенным ножом ударом в сердце и забрал из “Газели” 300 тысяч рублей».

После убийства Хайров поджег машину Исяняева, а труп мужчины сбросил в реку в Ульяновской области. Затем вагнеровец на автобусе доехал до оккупированных территорий Украины и попытался записаться в российскую армию добровольцем. Его объявили в федеральный розыск и задержали 21 апреля в Донецке.

Управление Следственного комитета по Саратовской области возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Хайрова отправили в СИЗО. Ведомство уточняет, что 18 апреля был обнаружен сгоревший автомобиль Исяняева, а через три дня было найдено тело муэдзина. По данным издания «161.RU», в его поисках были задействованы несколько десятков человек.

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