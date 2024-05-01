Прогноз о падении экономики в России после начала войны назвали ошибочным

В шоу «Холода» «Ненавижу тебя? 2.0» директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев признал, что прогнозы экономистов о развале экономики в России в начале войны в Украине оказались ошибочными и подорвали доверие к антивоенно настроенным экспертам.

Во время выступления Иноземцев заявил: «Я не утверждал никогда, что россияне будут есть подножный корм, но я действительно говорил, что к первой военной зиме 2022 года Россия будет в серьезном упадке. Там предсказывали где-то 8% падения ВВП в 2022 году. Да, мы ошиблись, это подрывает к нам доверие <...> Поэтому я согласен абсолютно, что это была ошибка, ее надо признать. Никакого подножного корма не ожидается».

Кроме того, Иноземцев отметил, что не ждет «экономического голода» в России в ближайшее время. Эксперт считает, что возможно повышение цен на некоторые продукты, «как это было в прошлом году с теми же самыми яйцами», но «дефицита советского времени» не предвидится.

В то же время Иноземцев считает, что смена режима в России из-за санкций возможна только в случае, если благосостояние россиян сильно ухудшится, «​​как это было в конце 1980-х». В противном случае, по мнению Иноземцева, падение режима не произойдет. Для этого необходимо сопротивление большей части населения России или «хотя бы трети».

Эксперт считает, что второй способ добиться смены режима, «не вгоняя россиян в нищету», — победить российскую армию с помощью американского оружия, «так, как в свое время победили Саддама Хусейна в Кувейте».

В этом случае, считает Иноземцев, россияне не успеют заметить значительное ухудшение благосостояния. Однако, по его мнению, если бороться с режимом методом санкций, то «это будет конец 80-х в конечном итоге».

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