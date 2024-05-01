Заключенного отправили в карцер после интервью «Медузе» о пытках

Отбывающего срок за распространение наркотиков в исправительном центре в Камышлове в Свердловской области Александра Паранука отправили в карцер после его интервью «Медузе». Об этом Паранук сообщил изданию.

По словам мужчины, причиной перевода в карцер стал якобы выход за территорию исправительного центра, когда мужчина пошел забрать у жены талон для врача. Как отмечает «Медуза», заключенный не успел сообщить, сколько времени он должен провести в карцере, связь с ним прервалась.

Интервью с Парануком вышло 30 апреля. В нем мужчина рассказал, как над ним издевались другие заключенные, пока на фоне играл дабстеп. По словам Паранука, в колонии он распечатывал статьи «Медузы» и давали их почитать заключенным.

После выхода интервью мужчина рассказал корреспонденту «Медузы», что администрация центра «остро» отреагировала на публикацию: «В курсе уже все — вплоть до областной управы и ментов», — сообщил Паранук. Он уточнил, что также общался с начальницей исправительных центров по Свердловской области.

Паранука арестовали в 2014 году и предъявили обвинение по статье о распространении наркотиков. Сам мужчина утверждает, что дело сфабриковано: «Меня подставили товарищи из Москвы <...> Меня задержали у дома, довезли до аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, а там у них (силовиков — Прим. «Холода») уже был приготовлен килограмм порошка в коробке. В суде они потом говорили, что при задержании я держал ее в руках, но проверять следы ДНК и отпечатки пальцев отказались».

Паранук повел почти три года в СИЗО. Его приговорили к 14 годам и поместили в исправительную колонию №10, однако вскоре его перевели в исправительный центр «за хорошее поведение». Еще находясь в СИЗО, Паранук подал иск в ЕСПЧ и в 2017 году получил уведомление, что суд постановил выплатить ему компенсацию в размере 10,5 тысяч евро «за нахождение “под длительной пыткой” в СИЗО».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.