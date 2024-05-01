Десятки лошадей могли погибнуть на конном заводе из-за истощения

На конном заводе «Ставропольский» погибло около 50 лошадей. Зоозащитники считают, что владелец конюшни специально морит животных голодом. Об этом сообщило местное издание «Блокнот».

30 апреля волонтеры со ссылкой на работников племконзавода «Ставропольский» сообщили о смерти лошадей и прислали фотографии с трупами животных. По мнению зоозащитников, владелец конюшни Хаммуд Адель Мажид намеренно уничтожает лошадей.

Волонтеры попытались попасть на территорию завода, но их туда не пустили. Одновременно с ними приехали сотрудники ветнадзора. Зоозащитница Яна Кучеренко рассказала о работе завода: «Запах трупный стоит на весь поселок, где находится предприятие. Ранее местные жители даже собирали петиции из-за смрада, однако трупов животных в окрестностях завода нет».

По словам Кучеренко, лошадям нечего есть: «На территории нет кормов, падеж закопан там же, трава выедена/вытоптана, животные истощены <...> Лошади не продаются и не отдаются, так как они прописаны в договоре купли-продажи как неотъемлемая часть земель. Земли для выпаса, который они не видят!»

Как пишет «Блокнот», сотрудники завода «Ставропольский» (их имена не называются) рассказали, что за весну 2024 года из-за голода погибло 50 лошадей. «Живые лошади ходили по трупам. Где они умирали, там их оставляли. Никто ничего не делал», — рассказала Кучеренко телеграм-каналу Astra.

Местные власти утверждают, что держат ситуацию под контролем, и считают, что фотографии умерших лошадей могли быть сделаны ранее, «даже не в этом сезоне». В министерстве сельского хозяйства Ставропольского края заявили, что подготовят обращения «в надзорные органы». В ведомстве утверждают: «Плановые вакцинации животных проведены в марте текущего года. Ранее информация о падеже животных в госветслужбу не поступала».

Кучеренко также уточняет, что это не первый случай жестокого обращения с лошадьми на заводе. В 2016 году лошади тоже умирали от истощения. Тогда местные жители тайно проникали на территорию предприятия, чтобы покормить животных.

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