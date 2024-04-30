В США расстреляли постучавшего не в ту дверь подростка

Семья подростка Ральфа Ярла подала гражданский иск к 85-летнему Эндрю Лестеру, который выстрелил в юношу после того, как тот по ошибке постучал в его дверь. Мужчину обвинили в нападении на безоружного несовершеннолетнего, сообщает The Washington Post.

Инцидент произошел вечером 13 апреля 2023 года в Канзас-сити в штате Миссури. 16-летний темнокожий юноша шел к другу, чтобы забрать от него своих младших братьев и сестер. Ярл ошибся домом на один квартал и постучал в дверь Эндрю Лестера.

Открыв дверь, Лестер дважды выстрелил в Ярла из пистолета: он попал ему в голову и в руку. Юноша закричал и попытался убежать, однако вскоре упал. Как отмечает NBC News, Лестер сам вызвал полицию и сказал, что выстрелил в человека, так как испугался его. Ярл попал в больницу с черепно-мозговой травмой, но выжил.

Фото: Ральф Ярл (Reuters)

Эта история вызвала возмущение в соцсетях, в Канзас-сити прошла серия протестов: люди обращали внимание на то, в темнокожего подростка выстрелил белый мужчина. Помогать Ярлу вызвались сразу несколько известных адвокатов. Юношу поддержали многие знаменитости. Семье Ярла позвонил Джо Байден и пригласил их в Белый дом.

85-летний Лестер рассказал полицейским, что уже лег спать, когда услышал стук в дверь. По данным NBC News, это произошло около 22 вечера. Подойдя к двери и увидев за ней высокого темнокожего юношу, который трогал внешнюю ручку двери, Лестер «до смерти испугался». Пенсионер решил, что тот попытается ворваться в его дом. Лестер признался, что выстрелил в Ярла из пистолета Smith & Wesson 32-го калибра 1888 года, но не признал вину в вооруженном нападении. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов. Суд над Лестером по этому делу начнется 7 октября.

По данным ABC News, в новом иске, который подала мать Ярла, упоминается как сам Лестер, так и районная Ассоциация домовладельцев Highland Acres Lakeside Heights. В жалобе говорится, что стрельба произошла из-за небрежности и халатности членов ассоциации. Лестера обвинили в том, что он не предупредил Ярла о том, что готовится выстрелить в него, не спросил, что подросток делал у его двери, а впоследствии не оказал ему помощь. Семья потребовала от пенсионера компенсации.

Фото: дом Эндрю Лестера (The Washington Post)

По словам адвоката Ярла, в иске не говорится о том, что Лестер выстрелил в подростка из-за расовой неприязни. Однако защита настаивает, что темнокожий мальчик должен иметь возможность постучать не в ту дверь, не опасаясь жестокого нападения.

Законы штата Миссури позволяют применять оружие для самообороны, однако домовладельцы должны доказать наличие реальной угрозы, отмечает The Washington Post.

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