Зарегистрирован первый случай смерти моржа от птичьего гриппа

Ученые изучили умершего в Арктике моржа и выяснили, что он умер от птичьего гриппа. Они считают, что передача болезни морским млекопитающим — значительная угроза их существованию. Это первый в мире зарегистрированный случай смерти моржа от этой болезни, сообщает The Guardian.

В прошлом году между Норвегией и Северным полюсом на Свалбардских островах обнаружили шесть погибших моржей. Вскоре их доставили в немецкую лабораторию, в которой выяснилось, что как минимум один из них умер от птичьего гриппа. Ученым не удалось определить штамм вируса.

Случаи болезни уже были зарегистрированы среди морских млекопитающих, таких как морские львы и морские котики, но это первый зарегистрированный случай смерти моржа. Со слов ученых, именно передача вируса моржам представляет значительную угрозу существования всех морских млекопитающих.

Недавно ВОЗ заявлял, что штамм птичьего гриппа — H5N1 — представляет серьезную опасность для человека из-за высокой смертности. Случаи заражения регистрируются как среди фермерских животных, так и среди диких животных, что увеличивает риск возникновения заболевания среди людей. В случае если этот штамм птичьего гриппа начнет массово распространяться от человека к человеку, мир окажется «в позиции немедленного реагирования».

На острове Героина в начале марта обнаружили по меньшей мере 532 мертвых пингвина: все они умерли от птичьего гриппа — штамма H5N1. Власти США также отчитывались о случае заражения вирусом среди белых медведей — от птичьего гриппа умер один медведь на Аляске. Более того, по версии исследователей, птичий грипп убил тысячи морских млекопитающих в странах Южной Америки.

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